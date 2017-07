Self Made Burguers: Diseñá tu propia hamburguesa

Queens Bar, el after office más elegido de Rosario, comenzó a ofrecer recientemente una nueva idea que va a dar que hablar (¡y que degustar!), los miércoles de Self Made Burguers. Por séptimo año consecutivo, este espacio vuelve a reinventarse para ofrecer originalidad, frescura y sabor en cada una de sus propuestas.

