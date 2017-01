Selfie Pay: ¿Es posible pagarlo todo con una foto?

MasterCard asegura que Selfie Pay no es nada fácil de engañar, porque reconocerá verdaderamente si sos vos y no una imagen o video digital, incluso distinguirá una fotografía tuya en papel; además, cuenta con una prueba de vivacidad en la que tendrás que pestañear para comprobar que verdaderamente eres tú.

Como comunica el sitio, nosolotendencias , aún no es posible pagar con una de tus fotografías, pero sí es verdad que se podrá utilizar esta herramienta para certificar los pagos con una selfie.

