Surf: los beneficios de meditar sobre la tabla

Con los años, el surf dejó de ser un deporte cerrado a tribus playeras para adoptarse como parte de programas terapéuticos. En Estados Unidos se usa para ayudar a los soldados a manejar el trastorno de estrés postraumático, el Servicio Nacional de Salud británico prescribe clases de surf a jóvenes que padecen depresión y en Australia la fundación One Wave organiza jornadas para niños y adultos bajo tratamiento psiquiátrico.

El agua es el lugar ideal para estar sensible y percibir los ritmos de la naturaleza. Todos nuestros sentidos están en alerta. Tal es la conexión con el medioambiente que quien se sube a una tabla rápidamente aprende a leer el mar y la meteorología. La conciencia verde está a flor de piel.

Desde el comienzo, este deporte propone a quien lo practica, desconectarse de todo y entrar en equilibrio con la naturaleza: el 90% de una sesión consiste en estar sentado a la espera con la mira en el horizonte. Ese lapso en silencio es ideal para registrar el cuerpo ante la inmensidad el entorno. La llegada de la ola refuerza esa sensación del "aquí y ahora": hay que agarrarla y subirse para diluir el "no voy a poder hacerlo".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo