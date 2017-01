Tips para aprovechar al máximo los antioxidantes de los alimentos

- Refrigerar jugos de frutas envasados una vez abiertos o recién elaborados en envase tapado para reducir la pérdida de vitamina C sobre todo.

- No descongelar alimentos congelados sino cocinar directamente, pues se ha demostrado que el descongelado y posterior hervido de algunos vegetales acentúa la pérdida de nutrientes antioxidantes como la vitamina C.

- Combinar en preparaciones fuentes de carotenos, vitamina A y E con grasas sanas para favorecer su absorción en el organismo. Por ejemplo: podemos consumir una ensalada de hojas verdes con aceite de oliva, unos tomates o zanahorias con mucha vitamina A combinados con frutos secos, semillas u otras fuentes de grasas no saturadas.

- Lavar los alimentos a consumir antes de pelar y/o cortar y en lo posible, consumir con piel y cortar los mismos no mucho tiempo antes de su ingesta.

- Si debemos almacenar frutas, verduras, jugos naturales, aceite de oliva o semejantes, siempre mejor hacerlo en lugar fresco y en envase tapado y oscuro, pues la exposición al calor, a la luz solar y al oxigeno favorece la pérdida de vitamina C, flavonoides, y otros antioxidantes.

Ciertos nutrientes, como la vitamina C, E, betacaroteno y selenio, junto con otros fitoquímicos, que se encuentran en los vegetales, son antioxidantes que pueden retrasar o prevenir el daño a las células del cuerpo, producido por los radicales libres, que pueden conducir a padecer enfermedades del corazón o cáncer. Por eso, no podemos negar que hay una tendencia muy marcada a la hora de elegir nuestra dieta cotidiana.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo