Todo lo que tenés que saber sobre la nueva edición del Hot Sale

- No compartas información personal ni contraseñas: recordá que ninguno de los sitios de compra solicitan por correo datos personales o financieros. En caso de recibir algún mensaje de este estilo, lo recomendable es entrar directamente desde el navegador al sitio y verificar si existe algún requerimiento adicional.

- Firewall y antivirus: en internet, hay muchos sitios falsos y la gran cantidad de estafas, como el robo de contraseñas, se originan en un equipo infectado. Pero, para que ésto no te suceda, siempre tené habilitado el firewall y actualizado el antivirus.

- Chequeá que la página sea segura: también es aconsejable que compruebes que la página sea segura. Una dirección web es segura cuando comienza con “https:” y no con “http:”.

¿Sos de aprovechar las promociones a la hora de comprar por internet? Entonces no podés dejar pasar esta oportunidad. Desde hoy lunes 15 hasta el miércoles 17 inclusive, está en marcha la cuarta edición del Hot Sale . Un evento que conmemora el Día Mundial de Internet y que se ha convertido en una de las campañas nacionales de ventas online más importante del año.

