¡Trend alert! Las botas cortas y de taco ancho están de moda

La temporada otoño-invierno llegó y trajo consigo el frío. Nuestros mejores aliados para esta época del año son las botas al tobillo y “booties” en inglés. Son el calzado perfecto para esta temporada.

Las botas, en su origen un calzado de trabajo, son en la actualidad un “must-have”, imprescindible en cualquier guardarropa. Puestos de moda en la corte francesa, no pararon de acaparar protagonismo en las colecciones de los grandes diseñadores y se sumaron a la tendencia de cubrir los tobillos, convirtiéndose en “objetos de culto” para toda fashionista. Así, tanto botas como botines, son una apuesta clara y segura.

Hay botas para todos los gustos y personalidades: con flecos, de taco alto, para largas caminatas o para pasar todo el día en la oficina.

La clave es que las botas al tobillo sean sin taco o que sea mínimo y ancho (taco muy bajito, de máximo 3 centímetros, en inglés se le llama “flat heel”). Se pusieron de moda desde hace meses tanto en tonos oscuros combinados con medias y ropa invernal, como en colores vivos como rojo, azul cobalto, crema, dorado metálico y camel.

Las más icónicas son las Chelsea Boots, que son planas, al tobillo y algunas versiones tienen elástico a los costados para facilitar el ponértelas. Otro modelo que vemos son las tipo “cut-out” que tienen cortes, la tendencia se la debemos a Balenciaga con sus Buckle Strap Ankle Boots.

Te proponemos tres formas de llevar esta tendencia:

1- Casual chic

Si sos de las que prefiere andar cómoda y no complicarse con prendas demasiado elaboradas, entonces este look te va a encantar. Los básicos son la clave y sólo tenés que combinar tu jean, sweater o cardigan favorito con unas botas de aire industrial o sporty. El detalle de los cordones es un must y no dejés pasar las que son tipo peep toes.

2- Rock glam

¿Querés lograr un outfit de lo más cool y sexy? Elegí prendas de espíritu rockero, como camperas de piel y camisetas de bandas legendarias, y combinalas con unas botas de motociclista o unos wedges de animal print. El secreto está en que tengan un diseño original.

3- Sofisticado

No hay nada más trendy que combinar un vestido súper girly con unas botas cortas. Es un look mucho más moderno, pero sin perder feminidad. También podés usar este calzado con un jumpsuit, sólo elegí modelos llamativos.

Así sea lo único que te comprés este invierno, un par de botas es declarar que te gusta la moda.

¡Más que una moda, es una declaración de principios!