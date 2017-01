Un antes y un después en el mundo de la moda

El cierre El cierre es uno de los inventos que está presente en cualquier placard y fue también Elias Howe quien esbozó el primer diseño, en el año 1857. Pero, no fue hasta 1913, que el ingeniero Gideon Sundbäck logró fabricar esta pieza tal como se la conoce hoy en día.

A lo largo de la historia de la moda, algunas producciones pasaron desapercibidas, mientras que otras se convirtieron en las más significativas. A continuación, te contamos cuáles son. La máquina de coser A principios de 1800, la ropa se hacía totalmente a mano. Las familias cosían las camisas, zapatos, pantalones y otras indumentarias, con una aguja e hilo. Pero, en 1846, el americano Elias Howe, patentó la primera máquina de coser. Sin embargo, esta propuesta no prosperó e Isaac Singer, con la realización de pequeñas modificaciones, creó otro modelo que se convirtió en un negocio altamente rentable incluso en la actualidad.

