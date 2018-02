Uñas postizas, ¿cuál elegir?

Cuando las uñas no crecen o existe la tendencia a comérselas la manera más inmediata de presumir de unas manos hermosas es colocando unas uñas postizas. Hay quienes piensan que estas aplicaciones lucen muy artificiales, lo cierto es que si son colocadas de la manera correcta pueden parecer tan naturales como unas uñas de verdad.

Los centros de belleza ofrecen distintas opciones: uñas postizas, uñas francesas, uñas acrílicas, términos que seguramente confunden sin poder saber qué elegir.

Por eso te mostramos qué tipos de uñas postizas existen, explicándote cuál puede ser útil para cada tipo de mujer:

1- Uñas acrílicas

Las uñas acrílicas son las más utilizadas, por su durabilidad, comodidad y firmeza. Se pueden utilizar de distintos tipos, colores y largos, lo que permitirá jugar hasta encontrar las que más guste. Incluso se pueden fabricar en casa. El único problema está en que puede costar quitarlas, ya que se adhieren fuertemente a la uña, pero con paciencia remojando las manos en acetona 30 minutos, no habrá gran problema.

2- Uñas de gel

Si se busca uñas postizas que se vean naturales, ésta será la mejor opción, pero no será tan duradera como las uñas de acrílico. Las uñas de gel no necesitan ser mantenidas constantemente, pero son más frágiles. Para ponerlas, en el salón de belleza tendrán que aplicar el gel en las uñas, que será expuesto a una luz ultravioleta, aunque también hay uñas de gel que no necesitan luz. Además, serán engorrosas para sacarlas, por lo que habrá que recurrir a profesionales.

3- Uñas solares

Similares a las uñas de acrílico, que tienen la apariencia de una manicura francesa (color natural de la uña con la punta blanca), son una versión mejorada y más cara de las uñas de acrílico, ya que duran más tiempo, aproximadamente 3 semanas en vez de 2.

4- Uñas esculpidas

Las uñas esculpidas son la forma más duradera de uñas artificiales, pero requieren trabajarse regularmente para conservar su naturalidad. Para hacerlas, se debe ir esculpiendo y alargando una lámina de metal, que tendrá la forma de la uña.

5- Uñas de porcelana

Las uñas de porcelana se ven parecidas a las de acrílico, pero requieren de constante cuidado y pueden ser más caras y más frágiles.

Tips a tener en cuenta

Sin embargo, antes de hacerlo se deben contemplar algunos aspectos:

- El retoque es obligatorio para conservar y mantener las uñas naturales sanas. Se debe realizar cada 15 o 20 días.

- Si una uña se quiebra o si se las desea retirar, hay que acudir al salón de belleza.

- Se pueden pintar y despintar las uñas postizas con esmalte sin problemas.

- Se deben proteger de los detergentes fuertes, la lejía, los desinfectantes, entre otros productos que podrían despintarlas y desgastarlas.

- No se pueden poner uñas postizas si existen hongos o infecciones en las uñas naturales.

Como ves, existen muchos tipos de uñas postizas. Con ellas podrás ver tus manos tan bellas como siempre quisiste, además de jugar a cambiar los colores y largos fácilmente.