Vacaciones de invierno: los destinos más trendy para todos los gustos

El clima hace que la diversidad de posibles destinos sea bastante mayor que la que se observa en el verano, lo que convierte a este período en un muestrario virtual de lugares para conocer o revisitar. Montaña (con o sin nieve), sierra, mar, la oferta es más que generosa. Destinos nacionales o internacionales. Literalmente, para todos los gustos.

Los siguientes son algunos de los muchos sitios donde vacacionar este invierno:

1- Cataratas del Iguazú, Misiones

Al ver la Garganta del Diablo, el caudal de cascadas de 80 metros de altura del Parque Nacional Iguazú, te vas a quedar boquiabierto. Caminar los puentes colgantes que rodean una de las cataratas más famosas del mundo es una experiencia que te hace entender enseguida por qué esta joya argentino-brasileña es una de las siete maravillas naturales del planeta. La potencia y el ruido del agua, los arcoíris que sorprenden cuando asoma el sol, los caminos de selva y el olor a tierra húmeda que te invita constantemente a explorar nuevos senderos son las pistas de esta aventura que te conectan con el poder de la naturaleza.

Lo que no podés perderte: la travesía por las cataratas.

Un destino ideal para... ¡una experiencia de madre e hija! La desconexión que te ofrece la naturaleza de Iguazú te conecta con tu lado más auténtico. ¿Qué mejor que vivir esta aventura con la que te conoce mejor que nadie?

2- Tilcara, Jujuy

En el corazón de la famosa Quebrada de Humahuaca existe este pueblo de poco más de 6000 habitantes en donde el silencio de la siesta y el sabor de lo simple insisten en quedarse a vivir para siempre. El aroma del maíz tostado te invita a sentarte a almorzar en alguna de las bodeguitas de su plaza, en las que podés probar los platos regionales más ricos, como las famosas humitas. La feria artesanal es el punto de encuentro perfecto para conocer a los lugareños y comprar desde mantas de cientos de colores tejidas a mano hasta cuencos de arcilla. Los cerros rosados se van a llevar toda tu atención y las noches tilcareñas van a sorprenderte con peñas de folclore, empanadas y un cielo estrellado que va a quedar en tu memoria para toda la vida.

Lo que no podés perderte: el Pucará de Tilcara es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Argentina y su visita es un must si estás en Tilcara.

Un destino ideal para... ¡disfrutar en familia! Tilcara es el refugio perfecto para volver a deleitarse con las cosas simples, apagar los teléfonos y disfrutar de largas sobremesas y caminatas familiares.

3- Río de Janeiro, Brasil

¿Hay algo mejor que una caipi en el mar? Lo mejor de este destino, además de tenerlo cerca, es su fusión de playa y ciudad que te ofrece un montón de opciones a la hora de relajarte, divertirte o explorar en modo turista los rincones de la segunda ciudad más poblada de Brasil. Los clásicos como el Cristo Redentor del Corcovado o el Pan de Azúcar no pueden faltar en tu itinerario: vas a ser testigo de las mejores vistas de la ciudad. Y si hay mal tiempo, reservate la tarde para ir al barrio de Santa Teresa y subir las famosas escaleras de Selarón. Las playas más populares las encontrás en Ipanema o Copacabana, pero si buscás algo relajado y menos concurrido, tirá la lona en las playas de Barra da Tijuca.

Lo que no podés perderte: para vivir una experiencia local, no te pierdas el festival de cada lunes de Pedra do Sal, con samba en vivo y a puro ritmo carioca.

Un destino ideal para... ¡divertirte con amigos! Unas vacaciones o una súper escapada de finde largo para disfrutar juntos de atardeceres playeros y charlas.

4- San Francisco y la West Coast, Estados Unidos

Si lo tuyo son los viajes ruteros pero con rumbo a ciudades modernas y opciones culturales atrapantes, no lo dudes: San Francisco es la segunda ciudad estadounidense con mejor calidad de vida y el destino perfecto para un recorrido en auto por la famosa costa de California. Con casi 3 kilómetros, el famoso Golden Gate te da la bienvenida: uno de los puentes colgantes más largos y altos del mundo. El mejor punto para observarlo y compartir tu foto en Instagram es el mirador Vista Point. Una visita por el barrio de Fisherman's Wharf es parada obligada del roadtrip, y mucho mejor si sumás un almuerzo en Alioto's, su bar de mar. La postal más linda de la city la encontrás en las fachadas de las Painted Ladies, en Alamo Square. Alcatraz, Chinatown y los tranvías son parte de los clásicos que no van a faltar en tu itinerario.

Lo que no podés perderte: una visita al corazón de la innovación y de la tecnología, el famoso Silicon Valley. Apple, Google, Facebook..., ¡todos los grandes están ahí!

Un destino ideal para... ¡ir en grupo de parejas! Prepará unas buenas playlists, diseñá la ruta en el mapa y armá un grupo de parejas para compartir el auto y disfrutar.

¡Vos elegís!