Vacaciones en casa: cómo empezar la semana con energía

3. No asocies el ocio sólo al fin de semana. También es positivo que, durante la semana, realices planes divertidos. Por ejemplo, reunite con gente querida, mirá un nuevo capítulo de tu serie o salí a caminar.

1. El domingo programá tu rutina general para la semana. No es necesario que hagas un programa detallado a la perfección, sino que tengas en cuenta tus prioridades así podés aprovechar al máximo tu tiempo.

Si siempre te cuesta comenzar la semana y todavía no te tomaste un descanso, leé estos consejos, publicados por el portal neurosis.es , para encarar tus días con la mejor actitud.

