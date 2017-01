Verano: hidratate con bebidas caseras

Consejos para hidratarte - Aunque no tengas sed, tomá agua. Las bebidas adecuadas son: agua mineral, jugos de frutas naturales, té, leche o yogur. - No consumas bebidas azucaradas o con cafeína y tampoco alcohólicas, ya que alteran la capacidad de respuesta al calor y favorecen la deshidratación. - Evitá hacer actividad física al aire libre entre las 11 y las 16 horas. - Procurá estar a la sombra. - Usá sombreros o pañuelos y ropa liviana, preferentemente de colores claros.

Si de líquidos hablamos, el cuerpo humano está formado por más de un 60% de agua. Por lo tanto, durante estos días veraniegos, es fundamental que tengas una hidratación adecuada, no sólo para el normal funcionamiento de tu organismo, sino que también, para afrontar las altas temperaturas sin inconvenientes.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo