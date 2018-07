Viernes 13: 13 curiosidades sobre este día

¿El pensamiento del viernes 13 te da escalofríos? ¿Pensás en la mala suerte, los extraños sucesos? Si es así, no te preocupes, no estás solo, el miedo al viernes 13, o simplemente al número 13, es común.

La historia no dice nada sobre cómo el número llegó a ser visto como mala suerte, pero hay una cantidad bastante inquietante de acontecimientos históricos que probablemente llevaron a creer que el viernes 13 o el número 13 es de mala suerte. ¿Qué datos curiosos hay detrás de este día?

1- No se sabe a ciencia cierta por qué se teme esta fecha

Se sabe muy poco acerca de los orígenes del miedo a este día. Algunos historiadores creen que las supersticiones que rodean esta fecha, surgieron en el siglo XIX. La primera mención documentada se puede encontrar en la biografía del compositor italiano Gioachino Rossini, que murió en un viernes 13.

2- “Viernes, el XIII”

Otros lo asocian a un libro de 1907, llamado “Viernes, el XIII”, publicado por el corredor de bolsa estadounidense Thomas Lawson, y que sirvió de inspiración para la mitología del viernes 13 que culminó con las películas y las series de televisión en los 80.

3- Es un miedo muy real

Tan real que tiene hasta su propio nombre científico. El miedo a viernes 13 también se llama triscaideicafobia o paraskevidekatriaphobia. Proviene de las palabras griegas triskaideka, lo que significa 13, y la fobia, lo que significa miedo. Paraskevidekatriaphobia también se deriva del griego: Paraskeví se traduce como el viernes, y dekatria es otra forma de decir 13.

4- ¡Y muy común!

Los expertos dicen que triscaideicafobia afecta a millones de personas y estiman que las empresas, especialmente las compañías aéreas sufren de severas pérdidas el viernes 13.

Muchos edificios de gran altura, hoteles y hospitales omiten el piso 13, e, incluso, muchos aeropuertos no tienen puertas numeradas con el 13. En muchos lugares del mundo sentar a 13 personas en una mesa es también señal de mala suerte.

Está demostrado que ese día se gastan cientos de millones de dólares menos, ya que la gente evita hacer compras, invertir dinero, viajar, ir a trabajar, afectando así a la economía mundial y al sector comercial.

5- Los viernes 13 puede venir de tres en tres

Hay una mala noticia para todos los que sufren de triscaideicafobia: como mínimo, todos los años tienen un viernes 13 y como máximo, podemos tener 3 viernes 13 en un mismo año. Tal y como sucedió en los años 2012 y 2015.

6- La culpa de que exista el viernes 13 la tiene el domingo

Para que un mes tenga un viernes 13, el mes debe comenzar en un domingo. ¿No lo creés? Mirá el calendario y comprobalo por vos mismo.

7- Hay viernes 13 incluso durante los años bisiestos

Si el 1 de enero del año bisiesto cae en domingo, los meses de enero, abril y julio tendrán un viernes 13 cada uno. En el siglo 20 , esto ocurrió en 1928 , 1956 y 1984. Y en el siglo 21 esto va a pasar cuatro veces en 2012 , 2040 , 2068, 2096.

8- Alfred Hitchcock nació, por supuesto, el día 13

El maestro del suspenso nació el 13 de agosto 1899, por lo que el 13 de de agosto de 1999 hubiera cumplido 100 años. Además, Hitchcock, debutó como director en 1922 con una película llamada “Número 13”. La película, perseguida desde el principio por la mala suerte, nunca llegó a despegar debido a problemas financieros .

9- No en todos los países se considera un día de mala suerte

Aunque hay países como Reino Unido en los que según estudios realizados, el 72% de la población asegura que cree que el viernes 13 es un día de mala suerte y que en esta fecha faltó al trabajo, evitó salir de su casa, salir de viaje, concretar negocios o hacer compras importantes, existen otros en los que esta fecha no supone ningún problema.

En Italia, por ejemplo, es el viernes 17 y no el viernes 13 el considerado como día de la mala suerte. De hecho, el número 13 se considera un número de buena suerte en el país de la pasta. Y en muchos países de habla hispana, como España, y en Grecia, es el martes 13 el que es considerado un día de mala suerte.

10- Las investigaciones demuestran que, en realidad, no es un día de mala suerte

No existen evidencias que demuestren que el viernes 13 es, de hecho, un día desafortunado. Muchos estudios probaron que el viernes 13 no tiene ningún efecto especial sobre desgracias tales como accidentes, ingresos en los hospitales, o desastres naturales, que no parecen aumentar en esa fecha más de lo habitual.

11- La fecha inspiró grandes éxitos del cine y la literatura

El éxito comercial de la empresa Viernes 13 incluye: 12 películas de terror, una serie de televisión y varios libros que se centran en maldiciones y supersticiones. A pesar de que las películas y las series de televisión recibieron muchas críticas negativas, tienen un gran número de seguidores. La máscara usada por el personaje principal de estas películas, Jason Voorhees, es una de las imágenes más conocidas de la cultura popular.

12- El viernes 13 de abril de 2019 un asteroide pasará rozando la tierra

El asteroide 99942 Apophis fue descubierto en 2004. Entonces se llegó a pensar que existía una pequeña posibilidad de que pudiese colisionar con la Tierra. Pero podés estar tranquilo ya que, desde entonces, los científicos demostraron que no hay absolutamente ningún riesgo de que el asteroide impacte con la Tierra o con la Luna.

13- Por suerte, todo está en tu mente

Nuestros cerebros realizan asociaciones con el día en particular, por lo que da prioridad a los mitos que tienen que ver con la "mala suerte". Si te sucede algo malo un viernes 13, tu mente asociará los dos hechos en tu mente para siempre, pero si ocurre en cualquier otra fecha, la asociación no existirá.

¡No te cases ni te embarques!