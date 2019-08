La tendencia beauty del pelo bicolor llamado “hair color block” está causando furor en las redes sociales y revoluciona el mundo de la moda, ya que propone estilos atrevidos con las combinaciones más alocadas que uno se pueda imaginar.

Olvidémonos de las mechas degradadas que fusionan dos tonalidades, porque aquí queda perfectamente delimitado donde empieza un tinte y acaba el anterior. El color block divide el pelo en dos colores, algo parecido al estilo ombré y la forma de llevar este look es por mechones y con combinaciones más drásticas que simplemente se contrasten.

Este nuevo look viene cargado de posibilidades. Comencemos por la variedad de opciones cromáticas. Porque el cabello de dos colores es ideal para las que no saben qué color escoger. No tendrán que quedarse solo con uno: puede hacerse en tonos pastel, neón o de forma muy sutil y delicada, con rubios, castaños y blancos muy naturales que dejan un resultado precioso.

Algunas personas que eligen esta tendencia, en vez de cambiar su pelo en dos colores por completo, prefieren cambiar solo los dos mechones de adelante para crear un look aun más noventoso y menos atrevido. Mientras que otras se han animado a hacerse un color en la mitad adelante y otro atrás.