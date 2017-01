¿A qué no saben quién rompió un récord jugando para Barcelona?

En otro de los adelantos, Leganés, con los concursos de Nereo Champagne (ex Olimpo de Bahía Blanca) y Martín Mantovani (ex Kimberley de Mar del Plata) empató 0-0 con Athletic Bilbao.

En Las Palmas (24 puntos) ingresó en los últimos 27 minutos el enganche Mateo García, ex Instituto de Córdoba.

Javier Mascherano se desempeñó como zaguero central y resultó amonestado a los 29m. del primer período, según reflejó un despacho del diario As.

A diferencia de lo ocurrido en sus anteriores tres tantos (dos ante Athletic Bilbao y el restante con Villarreal), el rosarino no convirtió mediante tiro libre sino que lo hizo bajo la boca misma del arco, a los 7m. del segundo período, al aprovechar un rebote largo que otorgó el arquero Javi Varas.

