La Copa América 2019 no viene siendo lo que toda Argentina esperaba. La derrota ante Colombia (0-2) y el empate ante Paraguay (1-1) dejaron al equipo de Lionel Scaloni con solo un punto de seis posibles y lo obligan a ganarle sí o sí esta tarde a Qatar y aún así andar mirando otros resultados calculadora en mano.

Es que cumplidas las dos primeras jornadas del Grupo B, Argentina es última del grupo con un punto, mismo balance que Qatar, que tiene una diferencia entre goles marcados y recibidos más favorable (-1) que la albiceleste (-2) al haber recibido un tanto menos en su derrota ante Colombia.

Lionel pide pensar. Hay que jugar mejor y ganar esta tarde. (EFE)



Por eso, está obligada a vencer a los campeones asiáticos en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre, en el encuentro que se disputará desde las 16 con arbitraje del chileno Julio Bascuñán. Y tendrá que ver qué pasa con el otro partido de la zona entre Colombia y Paraguay, que juegan a la misma hora.

Los cafeteros tienen el boleto para los cuartos de final ya en el bolsillo con sus seis puntos y serán primeros de grupo, una opción ya vedada para la albiceleste. Están seguidos por Paraguay, con 2 puntos producto de sus dos empates y un balance entre goles anotados y recibidos neutro (0), por los dos repartos.

Qatar le sacó un empate a Paraguay y perdió por poco con Colombia. (EFE)



De esta manera, las opciones de Argentina pasan por ganar o empatar (siempre y cuando Colombia, sin nada que jugarse, ayude y venza a Paraguay por más de dos goles).

Las opciones son:

- Argentina será segunda del Grupo B si:

Derrota a Qatar (4 puntos) y Colombia le gana a Paraguay (2 puntos).

Vence a Qatar (4 puntos) y Colombia empata con Paraguay (3 puntos).

- Argentina será tercera del Grupo B si:

Empata con Qatar marcando al menos un gol (2 puntos, balance -2, 4 goles anotados) y Colombia le gana a Paraguay por dos goles (2 puntos, balance -2, 3 goles anotados).

Empata con Qatar sin goles (2 puntos, balance -2) y Colombia le gana a Paraguay por tres o más goles (2 puntos, balance -3 o más).



- Posibles rivales de Argentina en caso de pasar a cuartos de final

En caso de ser segunda, jugaría en cuartos de final contra el segundo del Grupo A, que es Venezuela.

En caso de ser tercera, pasará a cuartos si hay un tercero de grupo que no llegue a 3 puntos y no tenga mejor balance goleador. Podría jugar contra el líder del Grupo C (que podría ser Uruguay o Chile) o el del Grupo A (Brasil).

Probables formaciones

Argentina: Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Marcos Acuña, Leandro Paredes o Guido Rodríguez y Giovanni Lo Celso; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez.

Qatar: Saad Al Sheeb; Pedro Miguel Correia, Bassam Hisham, Boualem Khoukhi y Tarek Salman; Abdelkarim Hassan; Hassan Al Heidos, Assim Madibo y Abdulaziz Hatem; Akram Afif y Almoez Ali.