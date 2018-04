Argentina y Chile inician un duelo clave para volver al grupo mundial

El argentino Nicolás Kicker abrirá desde las 14 la serie de la Copa Davis de tenis, en San Juan, frente al chileno Nicolás Jarry. Y luego Diego Schwartzman jugará con Christian Garín, por la Zona Americana I de ascenso, según el sorteo que se llevó a cabo ayer en la capital de la provincia cuyana.



Argentina, con Daniel Orsanic como capitán, abrirá la serie con Kicker (87) ante Jarry (64) y luego Schwartzman (15) se medirá con Garín (217).



"Tanto Nicolás (Kicker) como Guido (Pella) están parejos, en muy buen nivel. No son decisiones sencillas. Es una buena oportunidad para que Nico haga su debut en Copa Davis, está jugando bien y con mucha ilusión. Lo importante es que cada uno de su máximo cuando le toque jugar", dijo Orsanic.



Por su parte, Kicker tiró: "Vengo entrenando bien toda la semana y en lo que va del año me fue muy bien. Estoy feliz. Cualquiera que le toque jugar nos vamos a apoyar el uno al otro, sea cual sea el resultado. La unión del equipo está muy consolidada. Jugué dos veces contra él y me tocó perder, pero no me quiero sacar presión. Ojalá que la tercera sea la vencida y voy a darlo todo para revertir la situación”.



Mañana, también desde las 14, se jugará el doble entre Guillermo Durán (71) y Máximo González (80) contra Jarry (142) y Hans Podlipnik Castillo (44), y a continuación se llevarán a cabo los otros dos singles. Todos con la modalidad al mejor de tres set, en lugar de los cinco que se utilizaban hasta ahora.



El equipo argentino, campeón de la Davis en 2016, descendió del Grupo Mundial el año pasado al perder con Kazajistán (3-2) en Astana, y jugará en la zona continental directamente en la segunda ronda, mientras que Chile ya jugó una eliminatoria y le ganó a Ecuador por 3-1.