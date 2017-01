Armando Pérez: "No es importante la fecha, sino que el torneo empiece"

El presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, Armando Pérez, señaló este martes en Radio 2 que durante los próximos seis meses los canales abiertos seguirán transmitiendo los partidos del fútbol nacional. Agregó que "no es importante" la fecha de reanudación del torneo, sino que "empiece". Deslizó que si los dirigentes "resignan posiciones se saldrá de esto rápido mediante elecciones".

Entrevistado por los periodistas Luis Ricossa y Alejo Mazzotti (Zapping Sport), Pérez manifestó que la Asociación del Fútbol Argentino "está totalmente normalizada". "Tiene los números claros, cada uno sabe lo que debe, lo que cobra. No hay cheques dando vueltas por ningún lado", comentó.

Al ser consultado sobre la reanudación del campeonato, dijo que la fecha "no es lo más importante". "No importa que empiece. Tenemos problemas más graves en la vida del fútbol argentino", añadió.

El presidente de Belgrano expresó que "ya está el estatuto" que venían realizando y que resta formalizar la rescisión con Fútbol para Todos para hacer un nuevo contrato con cadenas de televisión. "Estamos bien encaminados con Turner y Fox. Tienen voluntad de tomar el fútbol argentino. Mientras tanto, durante los próximos seis meses los canales abiertos seguirán transmitiendo los partidos de la misma forma", amplió.

Para Pérez, lo mejor sería que haya un nuevo presidente de la AFA y uno de la Superliga, que a su entender debería aprobarse. "Definitivamente lo tenemos que hacer (el nuevo torneo). No se prevén descensos masivos, sino escalonados hasta llegar a 22. Si no, no podemos firmar. Cualquier compañía no puede transmitir un campeonato de 30 equipos, es anti económico. Los dirigentes del ascenso que se oponían ahora parece que no", opinó.

"Si entre todos los dirigentes resignamos posiciones podemos hacer lo mejor del fútbol y salir de esto rápido a través de las elecciones", advirtió.

Por último, Pérez consideró que a la Comisión Normalizadora le "dificultaron el trabajo". "La FIFA se equivocó en un montón de cosas. Y quienes gestaron esto fueron echados. Quiero que venga un nuevo presidente, quiero irme lo más rápido posible", disparó.