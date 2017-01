Arrancó la pretemporada canalla, con Montero y Teo

Aparte del flamante cuerpo técnico, no hubo caras nuevas en el predio. Y ya no están el arquero Sebastián Sosa, que regresó a México, y Giovani Lo Celso, que se incorporó al París Saint Germain.

Minutos después salieron los integrantes del nuevo cuerpo técnico auriazul, destacándose los ex futbolistas de la selección uruguaya Paolo Montero y Richard “Chengue” Morales.

