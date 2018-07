Barbieri llegó a Central: "Me gustaría vivir ya mismo el clásico en carne propia"

Rosario Central sumó este miércoles su cuarta incorporación para la nueva temporada: Miguel Barbieri, zaguero central procedente de Racing que fue sometido a la revisión médica antes de firmar su contrato. Y que ya empezó a vivir el clásico de la ciudad.



"Me comentaron del clásico, es de lo primero que se habla al llegar acá. Y me gustaría ya mismo vivirlo en carne propia, porque al verlo en TV, da la sensación de ser algo increíble", le dijo a Fernando Carrafiello en el móvil de A Diario, por Radio 2.

La presencia de Bauza también fue clave para que se decidiera a dejar Racing: "Es un técnico que tiene experiencia a a nivel internacional, dirigiendo la selección, y eso le da mayor relevancia a esta posibilidad. Estuve siguiendo los amistosos, leí que se enfoca mucho en la solidez, en mantener el arco en cero, así que aportaré lo mejor que pueda".

También aceptó que Chacho Coudet le dio otro envión: "Lo primero que hice fue hablar con él, y me habló maravillas del club. Lo mismo hicieron Domínguez y Donatti. Eso me dio el plus que necesitaba para darle para adelante".

El defensor surgido de Defensores de Belgrano, de 24 años, arriba a préstamo sin cargo por un año con opción de renovación de la cesión por seis meses más (eso sí con cargo) y otra de compra del 50% del pase en un millón y medio de dólares.

Barbieri se suma a los ya concretados refuerzos auriazules: Matías Caruzzo, Gonzalo Bettini y Josué Ayala. La intención de la dirigencia es sumar en los próximos días un volante central y el apuntado es Fabián Rinaudo, de Gimnasia de La Plata.