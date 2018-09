Bauza, durísimo contra parte de la prensa: "Me chupa un huevo lo que dicen"

Edgardo Bauza no anduvo con vueltas y, sin pelos en la lengua, le respondió con dureza a la parte de la prensa que critica cómo juega su Central. "Me chupa un huevo lo que dicen", le respondió lisa y llanamente a El Tres ante la consulta sobre las objeciones al modo en que actúa su equipo.



"Cada uno que escriba lo que quiera. Me chupa un huevo lo que dicen. No entienden lo que es el fútbol, y mucho menos en Argentina", descerrajó el Patón en el vestuario del estadio de Lanús, después de lograr la clasificación a octavos de final de Copa Argentina.



Bauza explicó: "No hay partido fácil acá: se corre mucho, desde lo táctico todos los jugadores son inteligentes, es difícil quebrar a otro equipo. Y entonces se puede ganar 1-0, a veces 2-0, pero a veces hay que empatar y ganarlo por penales, como hoy".

Sobre el encuentro con la T, comentó: "Sabíamos que iba a ser duro, porque Talleres se defendió mucho mejor que la otra vez y fue mucho más difícil. Lo sacamos adelante, el equipo nunca perdió el orden y eso ayudó para mantener el cero".



"Para los penales, elegimos a los cinco que mejor patean y fueron muy efectivos. Seguimos en carrera", cerró.