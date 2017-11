Bauza fue despedido de Arabia Saudita y se queda sin mundial

El entrenador argentino Edgardo Bauza fue despedido en las últimas horas por las autoridades de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, que se prepara para participar de la Copa del Mundo Rusia 2018.



El ex DT del seleccionado albiceleste mantuvo una reunión con el príncipe, Ahmed Eid Al Harbi, a cargo de la Federación de Fútbol del emirato asiático, que decidió “removerlo de su puesto porque no gustó su forma de conducir al equipo”, según consignó el sitio 'Argentinos por el mundo'.



Bauza dirigió por última vez al combinado saudí en el amistoso que perdió por 1-0 ante su par de Bulgaria, en la ciudad de Lisboa (Portugal).



El ex DT de San Lorenzo había tomado la conducción de Arabia Saudita, que estaba clasificada de antemano al Mundial Rusia 2018, hace dos meses aproximadamente. Bajo su gestión, el equipo ganó apenas un ensayo (2-0 a Letonia) y perdió los otros dos (0-3 con Portugal y 0-1 con Bulgaria).



De este modo, el técnico santafesino, de 59 años, sumó su tercer despido en la temporada, en los distintos representativos nacionales que condujo. Primero fue Argentina, en donde fue reemplazado en abril pasado por Jorge Sampaoli y después, Emiratos Arabes Unidos, del que se desvinculó luego de no haber conseguido el objetivo de entrar a la cita ecuménica.



Arabia Saudita jugará en Rusia 2018 su quinta Copa del Mundo, tras intervenir en Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea Japón 2002 y Alemania 2006. Además de Bauza tuvo otros dos entrenadores argentinos: Jorge Solari (1994) y Gabriel Calderón (2004-2005).