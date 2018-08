Bauza, sobre la política canalla: "Nunca me metí ni me voy a meter"

Edgardo Bauza prefirió no hablar de política. En plena instancia pre electoral, con los comicios cada vez más cercanos (serán el 30 de septiembre), el entrenador de Central esquivó el tema y aseguró que sólo les interesa el fútbol.



"Nunca me metí un política en mi club ni me voy a meter tampoco. Estamos enfocados en el fútbol, los jugadores igual, y seguiremos así. Estamos al margen", comentó.

El Patón aclaró que tienen una idea cabal del presente del club, pero afirmó que su foco está puesto en lo que suceda dentro de la cancha. "Sabemos por lo que está pasando el club, que habrá 10.000 socios que votarán y veremos qué pasa. Pero a nosotros nos moviliza el fútbol".

Por otro lado, lo consultaron acerca de un dato: hace ya 29 partidos que no le dan un penal a Central: "No me preocupa eso. Me preocupa que el equipo tenga un buen partido.Y eso no es solamente ganar, sino que el equipo sea sólido, que tenga una estructura que al rival lo complique y genere situaciones de gol".

El DT ya confirmó el equipo para recibir el domingo a las 17.45 a San Martín de Tucumán: Ledesma; Bettini, Caruzzo, Cabezas, Parot; Carrizo, Gil, Ortigoza, Camacho; Ruben, Zampedri.