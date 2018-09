Beccacece: "En Rosario, el fútbol se vive con enfermedad"

Sebastián Beccacece pasó por Rosario con su Defensa y Justicia, equipo que se llevó del Gigante de Arroyito una valiosa victoria ante Central. Y tras esa fugaz visita a su ciudad, habló de la pasión por el fútbol y la locura que despiertan en los hinchas la Lepra y el Canalla.



"En Rosario, el fútbol se vive de una manera muy particular: con enfermedad", le dijo al programa Jogo Bonito el ex ayudante de Jorge Sampaoli en la selección. "Soy hincha de Newell's y estoy vinculado al club desde que nací. Pero tengo mucho respeto hacia Central y Zof. A medida que se crece en la profesión hay que dejar de lado el fanatismo", añadió.



Lo más saliente de la entrevista a nivel nacional fue la crítica que le hizo a Lionel Scaloni, actual DT interino de la selección y también ex integrante del staff Sampaoli: "Considero que cuando uno llega de la mano de alguien a un lugar, es importante poner punto final".



"A Scaloni lo lleva Sampaoli a la selección argentina. Cada uno actúa como lo siente. Yo estuve 14 años con Sampaoli y en los clubes que estuve con él me propusieron continuar", señaló.

El rosarino subrayó: "Tengo valores y las cosas que pasan se dicen hacia adentro y no hacia afuera. No hay que seguir metiendo cosas y tenemos que guardar tranquilidad".

"Apenas llegué a Argentina después del Mundial, tenía tomada la decisión de dejar la selección y estar en un equipo con el día a día. Lo único que me hizo dudar fue el torneo de la Alcudia", cerró.