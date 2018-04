Bermúdez se reunió con el juez y dejó la renuncia en suspenso

Después de reunirse con el juez Fabián Bellizia que supervisa las cuentas de Newell's, el presidente leproso Eduardo Bermúdez dijo que aún evalúa si presentar la renuncia “es lo más conveniente para el club” porque “si lo dejo acéfalo no sé que puede pasar”.

El dirigente afirmó minutos antes de las 12 de este martes que tras la reunión con el juez Bellizia en los Tribunales provinciales se encontrará con los contadores del club y con la comisión directiva para terminar de definir su continuidad o no. Pero aclaró: “Yo nunca dije que iba a renunciar”.

Bermúdez se refirió a la crisis institucional desatada tras el rechazo al balance del club que hizo la última asamblea de socios y dijo que si bien no pone las manos en el fuego por nadie tampoco cree que haya “deshonestidad” en su administración. En todo caso, "desprolijidades".

“Pudo haber errores pero yo no sé nada de balances"

“Pudo haber errores pero como yo no sé nada de balances, primero voy a hablar con los tesoreros”, fue la particular defensa de su gestión.

Entre otros puntos, la oposición cuestionó un crédito de 40 millones de pesos con destinos pocos claros y una tasa de usura. “Eso lo tienen que resolver los tesoreros. Soy presidente, soy responsable, pero tengo un equipo de trabajo en tesorería, en AFA. Y por eso voy a hablar con ellos porque yo nunca toqué nada. Estoy muy tranquilo”, respondió.

Sobre el futuro de la entidad, deslizó que si él no sigue “puede venir (Rafael) Bielsa a darnos una mano desde Buenos Aires o también el Pájaro (Daniel Giraudo)”.

Pero por como continuó su descargo pareció más una chicana que una proposición, ya que analizó como muy positiva la reunión con el juez que supervisa el club. “Está muy contento por el estado de la institución. Le pedí que me deje traer refuerzos a mi o al que viene. Le vine a agradecer y él me pidió que informara que estamos bien institucionalmente ordenado y deportivamente bien”, resumió.

"Estamos muy lejos del descenso y a 28 puntos de Olimpo"

Resaltó que Newell's está "muy lejos del descenso" y "a 28 puntos de Olimpo" y que "estamos al día en AFA". En ese momento, le dejó a los periodistas presentes las tablas de los promedios de este año y el próximo.

Dijo que el club sólo gastó 60 mil dólares para actual plantel y que irá a buscar a Maxi Rodríguez, a quien -recordó- le pidió disculpas por dejarlo ir.

“Yo voy a seguir hasta que me vaya tomando todas las órdenes. Nunca dije que iba a renunciar. Dije que iba a presentarle al juez el estado actual del club. Si veo que no tengo el respaldo voy a presentar la renuncia. Pero primero me voy a reunir con los contadores tienen que dar explicaciones por el balance”, fue su nueva versión.

Que sí, que no

La semana pasada el propio Bermúdez le dijo al periodista de Zapping Sport, Alejo Mazotti, que tenía tomada la determinación de alejarse del cargo a inicios de esta semana. Su ausencia al partido ante Tigre abonó esta posibilidad.



Según contó el periodista el viernes en Radio 2, Bermúdez quedó muy debilitado después de los insultos que recibió en la cancha, y sobre todo luego del rechazo a la memoria y balance por parte de los socios en la asamblea del miércoles pasado.



De todos modos, después corrió la información de que el mandamás ñubelista podría rever su idea, ya que su partida y la de otros dirigentes que lo acompañarían podrían dejar al club muy complicado desde lo institucional.



Bermúdez llegó al juzgado de primera instancia de distrito de la decimosegunda nominación, a cargo del doctor Bellizia (quien lleva adelante el paraguas judicial sobre el club), acompañado del prosecretario Juan José Concina y el vocal Ricardo Ansaldi.