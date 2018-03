Duro golpe al oficialismo de Newell's: los socios rechazaron el balance

Los socios de Newell's celebraron este miércoles por la noche en el Parque Independencia una asamblea que seguramente traerá consecuencias en el futuro institucional y político del club. En el estadio cubierto, los casi 2 mil socios presentes finalmente rechazaron el balance del ejercicio económico 2016/1017. La presencia y el discurso de Rafael Bielsa fueron claves para la reprobación de la memoria y el balance. En tanto, el presidente Eduardo Bermúdez no se hizo presente en el recinto y el máximo representante de la comisión directiva fue el vice Cristian D'Amico. Ahora la dirigencia deberá moverse en Superliga para evitar posibles sanciones, aunque ese es un tema que genera muchas dudas todavía.

Esta asamblea cobró relevancia por lo ocurrido en octubre pasado, cuando el acto fue invalidado por la justicia ya que la oposición se había retirado del lugar denunciando violencia ejercida por simpatizantes del oficialismo.

Dirigentes oficialistas y opositores en la multitudinaria asamblea leprosa (Sitio Oficial)

Los socios desbordaron la pista y tuvieron que habilitar una de las tribunas (@CANOBOficial)

En la asamblea trunca de octubre, el primero motivo de incidentes fue la votación de las autoridades del acto, ya que tanto oficialismo como oposición se atribuían la victoria. Por eso, esta vez las partes consensuaron que el evento sería presidido por José Luis Conde, por el sector oficialista, y que el secretario sería Federico Ripani, representado a las agrupaciones opositoras.

Luego llegó el momento de las exposiciones. Se anotaron 23 oradores -tenían 3 minutos cada uno para hablar- y muchos de ellos se inclinaron por la abstención, dejando en claro que reprobaban los números elaborados por la comisión directiva, pero a su vez reconocían el temor a posibles sanciones por parte de AFA y Superliga si el balance aprobado no es presentado en tiempo y forma.

De la mano de Bielsa

Hasta que llegó Rafael Bielsa al estadio y cambió todo. El clima entró en ebullición y el encendido discurso del hermano del Loco levantó a los presentes, que cantaron contra la actual dirigencia. Los que dudaban en rechazar o no el balance, se sacaron los miedos después de escuchar al ex canciller.

"Claro que soy un portador de apellido, si el estadio lleva mi apellido como nombre. No fui ni seré nunca dirigente, porque me gusta ser hincha y me siento muy cómodo así. El orgullo es caprichoso pero la dignidad no se negocia", argumentó Rafael con su particular estilo.

Rafael Bielsa durante su discurso en la asamblea (@fedecruzalta)

"Un club no se hunde por un balance. Se hunde por una gestión", fue la última frase de Bielsa, que manifestó su rechazo al balance. A esa altura, el estadio cubierto era un hervidero de gritos, cánticos y discusiones. Por fortuna, esta vez no hubo violencia.

Luego llegó el momento de la votación y el oficialismo recibió un mazazo: la mayoría de los socios presentes alzaron sus manos para rechazar la memoria y el balance.

Con el resultado puesto, ahora los representantes de Superliga deberán aclarar -debieron hacerlo antes- si Newell's está sujeto a sanciones por no presentar el balance aprobado por los socios en tiempo y forma. Lo concreto es que los socios de la Lepra eligieron un camino en absoluto uso de la democracia y eso es inapelable.

Seguridad

El Ministerio de Seguridad se hizo cargo del operativo con 110 efectivos policiales custodiando el predio, al tiempo que inspectores de la IGPJ (Inspección General de Personas Jurídicas), dependiente del Ministerio de Justicia, observaron el desarrollo.

La comisión directiva alertó a los asociados sobre las consecuencias que podría acarrearle al club el hecho de no contar con su balance aprobado: en un comunicado oficial, aseguraron que, basado en su reglamento, Superliga podría quitarle la licencia para participar del torneo y condernarlo al descenso.

En cambio, algunos de los opositores tildaron de "artilugio infundado" esta posibilidad, y consideraron que es un amenaza de la CD para evitar el bochorno de no poder explicar sus números.