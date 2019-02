Bidoglio probó con Ribair Rodríguez para visitar a San Lorenzo

El entrenador de Newell's, Héctor Bidoglio, aún no definió el once inicial que jugará el sábado en el Nuevo Gasómetro desde las 17.10. En la práctica de este jueves probó con la inclusión del uruguayo Ribair Rodríguez, un poco más atrasado de la posición de Braian Rivero y Jerónimo Cacciabue.

En conferencia de prensa, el DT rojinegro señaló que evalúa la posibilidad de usar tres volantes internos para tener "más libertad en ofensiva". Figueroa en ese caso saldría por Rodríguez. La otra opción es que ingrese Cristian Insaurralde por Víctor Figueroa.

Además, subrayó que aún aguarda por la evolución de Fabricio Fontanini, que tiene una molestia en un isquiotibial. En caso que no llegue, jugará Teodoro Paredes.

Bidoglio afirmó que Francisco Fydriszewski ya se recuperó de la lesión, pero no está en condiciones físicas para jugar el sábado. Consideró que sí podrá disputar el próximo encuentro ante San Martín de San Juan.

Sobre el juvenil Aníbal Moreno, que viene de disputar el Sudamericano sub 20, explicó que le dieron "la posibilidad de irse de vacaciones", pero el jugador no quiso. "Lo tenemos que llevar a poco. Sabemos la función que ocupa, qué nos puede dar. No va a estar para este partido, aunque no terminamos de armar la lista de 18", concluyó.