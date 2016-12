Broglia: la llegada de Montero y su rebeldía ante la Superliga

Por último, reveló que la relación con el primer técnico de su gestión, Miguel Ángel Russo, no terminó bien: “Russo terminó mal conmigo porque le dije que tenía que ser entrenador y no dirigente”, cerró.

Broglia contó qué le dijo a Coudet cuando comunicó su renuncia después de la final con River: “Cuando me despedí del Chacho, le recordé que al principio no le tenía mucha fe y después le agradecí por todo lo que hizo en el club”, dijo.

“Por el momento no tuvimos ningún tipo de propuesta para la salida de Teo Gutiérrez”, confirmó respecto del delantero colombiano.

“Yo hace 10 años que sigo a la Liga de España, que indica que un club que asciende o desciende debe convertirse en sociedad anónima”, describió el dirigente canalla. “Nosotros propusimos que sean los socios los que decidan si un club tiene que convertirse en sociedad anónima, no por una imposición”, agregó.

“Un día el abogado de Boca me dice «esta es la Superliga, el miércoles firmamos»”, recordó el presidente auriazul. “«¿Qué firmamos?», le dije”. Y me contestó: “«Esto, ya está, es la copia de la Liga de España» «De ninguna manera», le respondí”.

“Hoy en Buenos Aires han instalado en la gente a través de los medios que porque nosotros no firmamos no se paga los 350 millones de pesos a los clubes”, se quejó. Y añadió: “No tengan ninguna duda de que esto es una extorsión”.

Broglia, que ejerce la abogacía hace más de 40 años, se jacta de ser uno de los primeros que levantó al bandera de “no a las sociedades anónimas” en el fútbol argentino. “Central es el único club que no firma la creación de la Súpeliga y les puedo asegurar que las presiones a veces son muy duras”, aseguró.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo