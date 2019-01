Carloni: "Si se va Zampedri de Central, hay que reemplazarlo inmediatamente"

El vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, admitió que Independiente está tras los servicios de Fernando Zampedri, pero informó que en las dos propuestas elevadas hasta acá no logró cumplir las pretensiones del club de Arroyito. Eso sí: aseguró que si se va, deberán conseguir "inmediatamente" un reemplazante.

"Si se va un jugador de las características de Zampedri, hay que reemplazarlo inmediatamente. Si no, el Patón me echa directamente", bromeó el dirigente en Zapping Sport por Radio 2, donde evitó dar precisiones del nombre que irían a buscar. "No hay que adelantarse. Tenemos nombres en danza, pero queremos esperar a ver qué sucede", dijo.





Zampedri y Parot celebran el título. Al entrerriano lo quiere el Rojo.

Según Carloni, "hay un interés de Independiente que nos lo hizo saber a través de una propuesta, pero no estábamos satisfechos. Llegó otra más en el medio que todavía no arribó a los números que pretende Central. Pero si Independiente está dispuesto a poner el dinero de la ficha y el jugador desea partir, se irá".

"Central necesita una venta: hace varios mercados de pase que no vende porque el objetivo deportivo superaba el interés económico. Pero logrado el objetivo, Central necesita una venta, siempre y cuando sea interesante para el club y el jugador", explicó.





Por el Colo preguntaron, pero sólo fue un sondeo.

Gil y Vergara

"También hubo sondeos por Gil, pero ninguna propuesta oficial. Si hay una oferta importante, lo evaluaremos. Y ante una salida, también necesitaría un reemplazo. Si el cuerpo técnico necesita un reemplazante, lo veremos", comentó.



Vergara juega en Envigado, club que confirmó la venta.



Sobre el delantero Duván Vergara, negó que ya esté hecha la compra el 80% de su pase a Envigado: "No me quiero adelantar porque los refuerzos son cuando se firman los contratos, pero está muy avanzada la negociación. Esperemos que entre lunes y martes podamos resolverlo".

"Faltan detalles mínimos que hacen a la cuestión y la firma de los contratos. Es un jugador muy importante, requerido por muchos clubes. Esto es producto del trabajo de la secretaría técnica", cerró.