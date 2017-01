Cefaratti: "Nos molestan las operaciones periodísticas por Montoya"

Rosario Central transcurre las horas previas a la concreción de una de las ventas más importantes de su historias: la que llevará a Walter Montoya a un destino todavía incierto. ¿Será Genoa? ¿Será Boca? Mientras tanto, la dirigencia también dejó en claro que tienen detectados a ciertos periodistas porteños que meten presión para que el chaqueño acabe jugando en River.



"Nos molestan mucho las operaciones que se hacen, porque hay periodistas que trabajan de operadores y tratan de distorsionar y meter presión. Que lo hagan los dirigentes, uno lo entiende porque defienden los intereses del club. Pero nos molesta que factores externos nos metan presión y generen incomodidad", tiró Luciano Ceferatti en Zapping Sport.



Según el directivo, "lo hicieron con Teo, luego con Montoya y luego lo harán con otros jugadores. Eso genera confusión en el jugador, en los hinchas, en el entorno. Al jugador le pesa la presión que hacen desde Buenos Aires. Pero nosotros tenemos una convicción política y no queremos reforzar un rival. Y en caso de tener que hacerlo, queremos que Central se vea beneficiado en el mismo modo. Con la oferta de River eso no pasa, por eso la de River ni la analizamos".



"Está muy firme nuestra convicción de venderlo al exterior, es una decisión política. Uno no puede evitar que haya otros interesados en el país, de hecho a nosotros nos pasa. Pero está en la potestad de los clubes decidir dónde lo vamos a vender", añadió.

Para Cefaratti, "nuestra intención no era venderlo, pero la decisión del jugador es la que provocó que tengamos que negociarlo. Es cierto que en julio le exigimos que se quedara y él lo entendió. Nosotros tomamos el compromiso de que si llegaba una oferta superadora lo íbamos a analizar. Uno defiende al club y hoy no tenemos necesidad de una venta, aunque no sirve de nada tener a un jugador que esté sin estar".

"Para el jugador es algo trascendente que le cambiará su vida y su futuro, para eso juegan los profesionales. Le acaba de pasar a Boca con Tévez. Uno lo comprende aunque a veces cueste. Central tiene que verse beneficiado sin perder patrimonio", tiró.

Finalmente, comentó: "Para Walter no hay una situación de rechazo a ofertas del país, sí para nosotros. Si nos tenemos que poner de acuerdo, será lo mejor para todos. Para nosotros, nunca la opción será un club de Argentina. Nosotros no estamos apurados, necesitamos tener el tiempo prudencial para evaluar las mejores opciones".