Cefaratti confesó las razones por las que eligieron a Montero

El palmarés de Paolo Montero como técnico es dispar en relación al recorrido como jugador. Mientras que con los cortos puestos fue figura de la Juventus campeona del mundo, como DT apenas comandó dos equipos: Boca Unidos de Corrientes y Colón.

Pero a pesar de esa falta de experiencia, la dirigencia de Central apostó un pleno para elegirlo coo el sucesor de Eduardo Coudet. Y el vicepresidente canalla, Luciano Cefaratti, enumeró en Zapping Sport las razones que inclinaron la balanza hacia su lado.



"Nos parecía que era el indicado por una cuestión de carácter, de personalidad en el juego y porque le ha ido muy bien en sus primeras armas como entrenador" destacó en Radio 2.

El dirigente agregó: "Nos hemos interiorizado mucho de todo lo suyo: uno no toma este tipo de decisiones de un momento a otro. Hablamos con gente que lo conoce de Europa, juigadores que lo tuvieron, hicimos un análisis exhaustivo de todo y lo elegimos. Ojalá no nos equivoquemos. Ahora tendrá que demostrarlo, como todo en el fútbol".



Acerca de la opinión de los hinchas, que subrayaron su falta de pergaminos, Cefaratti respondió: "Leemos lo que opina la gente, pero como dirigentes, más allá de que no somos infalibles, creemos que tenemos que estar al margen de eso, como lo hicimos cuando se criticaba a Marco o a Chacho y nosotros los trajios igual".