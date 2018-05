Central busca DT: "Bauza siempre nos va a interesar"

Ricardo Carloni, vicepresidente de Rosario Central, habló este miércoles al mediodía sobre el deseo de los hinchas de que el Patón Bauza regrese al club y tomar las riendas del primer equipo.

En Zapping Sport (Radio 2) el dirigente lanzó elogios para el DT afirmando que "tiene jerarquía, conocimiento de Central y siempre nos va a interesar", pero a la vez fue cauto al decir: "De ahí a que pueda venir, es un tema".

Al respecto, consideró que "todavía no es momento de hablar de técnicos aunque hay dos o tres nombres importantes", y prefirió no decir al aire de quienes se trata porque "no hay una seguridad" en que puedan venir.

También el dirigente mostró su sorpresa por las declaraciones de Marco Ruben, quien el pasado viernes anticipó que podría irse de Central debido a su baja en el rendimiento: "Me sorprendieron las declaraciones. Entendemos el momento que pasa y confiamos plenamente en que lo va a superar".

Sobre José Chamot y su interinato tras la renuncia de Leo Fernández, indicó: "Tiene mucha experiencia como ex jugador y confiamos en que va a servir para salir de este momento". Pero aclaró que "sabe bien que su situación y la del cuerpo técnico es de interino por estos partidos que quedan". Lo que también se confirmó en las últimas horas es que el Kily, Cristian González, será el técnico de la reserva hasta que finalice el torneo.

Al momento de hablar de las elecciones que serán este año, aún sin fecha, Carloni dejó en claro que "no sería prudente, por el momento deportivo, hablar de una lista del oficialismo". A su vez, dijo que "errores hay como en toda gestión y la autocrítica sobre el presente d15e Central la hacemos puertas adentro. Con Broglia podemos tener distintos puntos de vista y en tres años de gestión es normal que haya discusiones".