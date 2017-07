Central busca sacar ventaja como local ante Unión

Rosario Central intentará esta tarde, a partir de las 16, tomar ventaja en la serie de cuartos de final de la Copa Santa Fe ante Unión de la capital provincial, donde el próximo 5 de agosto se definirá cuál de los dos pondrá sus pies en las semifinales de la competencia.



El Canalla le ganó el sábado pasado por 4-0 a Alianza Sport, representativo de la zona sur de nuestra ciudad, en su debut en el certamen, mientras que los de Leonardo Madelón se impusieron por la misma diferencia a Huracán de Villa Ocampo por 4 a 0 en el estadio 15 de Abril.



Para este encuentro, el técnico centralista Leonardo Fernández contará con algunos "refuerzos" que bajaron del plantel principal ya que Paolo Montero quiere evaluarlos: los regresados Elías Gómez, Nicolás Da Campo y Maximiliano González, más Agustín Coscia, delantero que el uruguayo tiene en su consideración.



Si bien no lo confirmó, una probable alineación es: Ledesma; Nahuel Gómez, Alfani, Martinich, Elías Gómez; Da Campo, González, Becker; Pereyra; Coscia, Migone o Protti.

Por su parte, Madelón mandaría al terreno de juego a la base del once que goleó en el estreno con tantos de Lucas Gamba, Agustín Sandona y dos de Guillermo Méndez.



La formación sería: Alan Sosa; Sandona, Fleita, Erramuspe, Bruno Pittón; De Iriondo, Mauro Pittón; Gamba, Arce, Bracamonte; Soldano.



El árbitro del partido será Mariano González. Sus líneas, Damián Espinoza y Gonzalo Pedro. Y el cuarto árbitro Brian Padilla.



Venta de entradas



La dirigencia canalla informó que el expendio se desarrollará en las boleterías del estadio (Génova y Avellaneda, junto a la Puerta 5), este mismo sábado de de 10 a 16 hs. Los valores, sin distinción entre socios y no socios, son:



-Generales Mayores $150

-Plateas $250

-Menores de 12 años $100 (Pueden ingresar a sector Platea o Popular)



Por su parte, la parcialidad de Unión dispondrá de 4 mil entradas generales (no habrá plateas) y su ubicación en el estadio será en la Popular Baja Sur. Rosario Central tendrá una cantidad similar de entradas a su disposición en el desquite.