Central debuta en octavos ante el rosarino Alianza Sport

Un probable once auriazul es: Jeremías Ledesma; Nahuel Gómez, Renzo Alfani, Marcos Martinich, Facundo Rizzi; Andrés Lioi, Matías Mansilla, Diego Becker, Joaquín Pereyra; Ijiel Protti, Rodrigo MIgone. De estos nombres, se destacan los del arquero Ledesma (los hinchas vienen pidiendo alguna chance en el plantel superior), Alfani (debutó en primera en el torneo pasado y fue titular ante Belgrano por Copa Argentina), Mansilla (Fernández lo puso en primera tras la salida de Coudet) y Migone, que fue promovido por Coudet. Enfrente estará, con todos sus sueños, Alianza Sport, que anima habitualmente los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol y viene de dejar en el camino a Unión de Álvarez, al que venció como visitante por 2 a 1 y sentenció como local por un lacónico 6-1. El club se fundó el 28 de septiembre de 1963 y recién en 1996 se afilió a la ARF. De su cantera salieron jugadores como Américo Gallego, César Delgado, Ever Banega, Ángel Correa, Hernán Encina, Sebastián Cobelli y Guillermo Ortiz. El encuentro será dirigido por Sebastián Mastrángelo. Sus asistentes: Matías Bianchi y Federico Cuello. El que pase enfrentará al vencedor del duelo entre Unión de Santa Fe y Huracán de Villa Ocampo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo