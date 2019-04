Central quiere revertir su imagen y la serie ante Aldosivi en Mar del Plata

Rosario Central deberá primero modificar su imagen y luego aspirar a dar vuelta la serie de primera fase de la Copa de la Superliga ante Aldosivi, que lo superó futbolísticamente de manera muy clara en el encuentro de ida en el Gigante de Arroyito.



Este sábado desde las 13.15 con arbitraje de Fernando Espinoza, los canallas visitarán al Tiburón con la necesidad de revertir el 0-2 que los de Álvarez le propinaron en la ida, en una de las peores producciones futbolísticas del auriazul en el último tiempo.



Los de Arroyito sólo ganaron uno de los diecisiete encuentros que disputaron en lo que va del año. Y pese a esto, saldrán a jugar en La Feliz con un equipo que mezclará titulares con habituales suplentes.



Si ben no hubo confirmación, Fabián Rinaudo y Fernando Zampedri serán preservados porque arrastran cuatro amarillas y una más los dejaría afuera de la final de la Supercopa ante Boca, el jueves 2 de mayo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza a las 21.10.



El caso que llama la atención es el de Jarlan Barrera, que volvió a quedarse no sólo fuera del equipo, sino también de la lista de viajeros. En principio se habló de que el miércoles sufrió un golpe en la práctica, pero no le realizaron estudios y da la sensación de que su ausencia es puramente futbolística.



Además, Washington Camacho está desgarrado, Germán Herrera está suspendido por acumulación de tarjetas y tampoco serán utilizados Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Néstor Ortigoza ni Duván Vergara.

Los once serían: Ledesma; Bettini, Almada, Barbieri, Parot; Gil, Villagra, Pereyra, Aguirre; Lovera, Riaño.

De lado del local, Álvarez dispondrá de una sola variante: volverá Matías Pisano, quien se perdió el cotejo de ida por acumulación de tarjetas amarillas, en lugar de Iván Colman.

En la zaga seguirá Jefferson Mena como compañero de Emiliano Amor, ya que Leonel Galeano no se recuperó aún de una distensión en el sóleo de su pierna derecha.

Tampoco estarán a disposición por lesión Denis Stracqualursi, Leonardo Sánchez y Juan Galeano.