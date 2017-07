Chacarita empató y quedó a un paso del ascenso a primera

En la próxima fecha, Chacarita enfrentará a Argentinos Juniors y dependerá de sí mismo para el ascenso. Con la victoria, no le importará lo que haga Brown de Puerto Madryn que será local ante Boca Unidos de Corrientes. En caso de empate en puntos entre ambos, habrá un partido desempate para determinar cuál de los dos acompañará al club del barrio de La Paternal a la primera división del fútbol argentino.

