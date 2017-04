Chiqui Tapia en España: “Vine a ver a Messi, no a Sampaoli”

El astro argentino Lionel Messi y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, mantenían esta tarde una reunión en la ciudad de Barcelona, horas después del arribo del dirigente a la ciudad. Tapia hizo breves declaraciones al arribar al aeropuerto catalán y aseguró: “Vine a ver a Messi, no a Sampaoli”.

