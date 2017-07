Cómo juega Nery Leyes, el volante que le interesa a Newell's

La dirigencia de Newell's tiene en carpeta un nombre alternativo al de Joaquín Arzura, el volante de River que apuntó Juan Manul Llop pero por quien no pudieron avanzar en las últimas semanas. Se trata de Nery Leyes, mediocampista de Atlético Tucumán.



Si bien se especulaba con que Arzura podría ser negociado junto a la renovación del préstamo de Denis Rodríguez (seguirá en el Millonario un año más), el futbolista tendría decidido jugar en el Osasuna del fútbol español. Por eso, Bermúdez y compañía ya preguntaron condiciones por Leyes.



El pase de Nery pertenece a un grupo empresario que está analizando dónde jugará. Nacido hace 27 años en Río Grande, Tierra del Fuego, vivió allí hasta que a sus diez años sus padres (chaqueños) regresaron a Resistencia y él se sumó a las inferiores de Chaco For Ever.



Tras un paso por las inferiores de Boca, donde fue compañero de Ever Banega y Ricardo Noir, arribó a Talleres de Córdoba en 2006 en la gestión de Carlos Granero. En la T debutó en primera, cuando el conjunto tallarín disputaba el torneo Federal B.



Desde 2014, su ficha pertenece a este grupo empresario que lo depositó en Defensa y Justicia, club con el que pisó primera división. Y tras finalizar su vínculo, se acopló a Atlético Tucumán, donde fue una de las figuras del elenco que jugó las copas internacionales.



Así juega