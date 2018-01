Con ausencias de peso, Central visita a Gimnasia

Rosario Central continuará su camino por la Superliga en 2018 en La Plata y con equipo muy disminuido por las ausencias. Luego del empate de la semana pasada ante Independiente, el Canalla se presentará ante Gimnasia desde las 19 y por la fecha 13 del torneo de primera división.



El entrenador Leonardo Fernández debió plantearse delante de la hoja de formación del equipo como ante un verdadero rompecabezas. Es que no contará con la dupla de zagueros centrales Tobio-Martínez (ambos lesionados), Camacho, Ortigoza ni Ruben, por lo que deberá salir a escena con una formación que dista mucha de su ideal.



Si bien no lo pudo confirmar aún, el once tendría a Luciano Recalde como uno de los centrales (debut en primera) y el otro sería el colombiano Óscar Cabezas, que tendría su estreno a pocos días de su arribo al club y siempre y cuando llegue a tiempo la habilitación internacional, que se espera para la tarde de hoy.



Si el colombiano no puede ser utilizado, el 6 será el chileno Alfonso Parot, que con Cabezas en cancha iría al banco desplazado por Andrés Lioi, que jugará como titular por primera vez como volante por derecha; y arriba, Germán Herrera acompañará a Fernando Zampedri.



La alineación sería: Ledesma; Ferrari, Recalde, Cabezas o Parot, Fernández; Lioi, González, Gil, Carrizo; Herrera, Zampedri.



Del otro lado estará Gimnasia, que cuenta con Facundo Sava como entrenador tras la partida de Mariano Soso, que dejó al equipo con 13 puntos (uno menos que Central) y en la posición 23º. El Lobo es absolutamente irregular: desde la fecha 6, viene alternando derrota y victoria en cada jornada.



El Colorado tiene el equipo confirmado: Alexis Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Coronel, Omar Alderete, Facundo Oreja; Lorenzo Faravelli, Fabián Rinaudo; Nicolás Colazo, Brahian Alemán, Nicolás Dibble, Franco Niell.



El árbitro será Hernán Mastrángelo y el partido será televisado por TNT Sports en el sistema básico (no vendrá codificado). Además, podrá seguirse en Radio 2.