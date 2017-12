Con doblete y joyita de Dybala, Juventus ganó y acecha al Nápoli

Juventus, con dos goles del argentino Paulo Dybala, venció este sábado como visitante a Hellas Verona por 3 a 1 y se mantiene como escolta a un punto de Napoli en la Liga de Italia de fútbol de Primera División, al concluir la 19ª jornada.

Blaise Matuidi abrió la cuenta para la Juve, el uruguayo Martín Cáceres marcó el empate transitorio y Dybala, en dos ocasiones, le dio la victoria al equipo turinés, en el que también fue titular el delantero ex River Gonzalo Higuaín.

Uno de los tantos llegó tras una gran jugada personal:

En el conjunto local jugó de entrada Bruno Zuculini y su hermano Franco ingresó en el complemento.

Con la victoria, Juventus llegó a los 47 puntos y se mantiene a uno del líder, Napoli, que ayer le había ganado 1-0 a Crotone.

Un bell’anno che si chiude con due gol ⚽️⚽️ e una vittoria: sotto con il 2018 ora!

Un gran año que termina con una victoria y dos goles ⚽️⚽️! Ahora que se venga el 2018

A great year ends with two goals ⚽️⚽️ and a win: now it’s up to 2018!#finoallafine pic.twitter.com/0hPiN3Dnnk

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 30 de diciembre de 2017