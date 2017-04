Con la categoría de los de arriba, Newell's superó 3-0 a Aldosivi y sueña

Maxi aguantó el balón en el área, cedió atrás para Scocco quien llegó con el arco de frente pero le pegó muy mal. Casi tan mal como definió segundos después en un mano a mano. No quedó claro si Nacho intentó puntearla o pegarle tres dedos pero el resultado fue triste.

