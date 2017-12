Concina, a favor de que Sarmiento siga en Newell's

La continuidad de Brian Sarmiento en Newell's es uno de los temas a resolver en las próximas semanas. El 10 leproso tuvo algunas actitudes extra deportivas que lo dejaron mal parado, sobre todo una vez consumada la derrota en el clásico, y en la dirigencia hay opiniones encontradas sobre su permanencia en la entidad.

Juan Concina, secretario de la Lepra, es uno de los que está a favor de que siga vistiendo la rojinegra: "Es un excelente jugador de fútbol y me gusta tenerlo en mi equipo", dijo en Zapping Sport por Radio 2.

El directivo comentó: "Desde que terminó el toneo, nosotros con él no hemos vuelto a hablar, estamos esperando juntarnos y la reunión sería la semana que viene. Ahí charlaremos con él".

En estos días también se habló mucho de las posibles ventas de Pocrnjic y Braian Rivero: "Oficialmente no hay nada, ni extraoficialmente tampoco. Por lo menos yo no. De todo eso estoy enterado por la prensa, no hubo nada formal hacia Newell's".

Acerca de la chance de sumar a Fernando Márquez, señaló: "Se está trabajando sobre el tema porque Juan Manuel (Llop) lo pidió. La semana que viene iremos avanzando. No hemos hablado con el juez aún, la idea es empezar la semana que viene a hablar sobre cómo vamos a armar el plantel".

Y cerró: "Estamos muy entusiasmados: cuando agarramos la institución estábamos a seis puntos del descenso y hoy jugamos una copa internacional. Ahora hay que trabajar para armar el equipo para torneo y copa".