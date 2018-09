De Felippe: “Este partido no condiciona mi continuidad”

Omar De Felippe habló en conferencia de prensa este jueves, antes de la partida junto a su plantel rumbo a Buenos Aires, para esperar concentrados el partido del sábado a las 13.15 ante Atlético Tucumán, en cancha de Temperley y por los octavos de final de la Copa Argentina. El DT leproso no confirmó la formación titular, pero adelantó que habrá “dos o tres cambios”. Y luego sentenció que “este partido no condiciona” su continuidad en el cargo”.

“No está condicionada mi continuidad con el partido de este sábado, lo siento así. El día que sienta que el equipo no me responde, ustedes lo van a saber porque no lo voy a ocultar”, aseguró De Felippe ante la prensa.

Luego lanzó una frase contundente: “Es algo personal, sé que este equipo va a mejorar y lo va a hacer”, dijo. Y agregó: “Si no ganamos este sábado, ganaremos el otro, o el otro”.

Sobre el respaldo del plantel hacia su trabajo, manifestó que “el jugador no tiene que salir a bancar a nadie, tiene que salir a jugar y nada más. No se le puede cargar esa mochila al futbolista”.

“Encaramos este partido como todos, porque en la Superliga para nosotros también son partidos determinantes”, apuntó luego.

Sobre el posible trámite del choque de este sábado con el Decano tucumano, equipo con el que Newell's perdió el lunes pasado por Superliga en el Coloso, advirtió que “no podemos quedar expuestos como lo hicimos el otro día porque Atlético Tucumán es un equipo que aprovecha muy bien situaciones de desesperación de sus rivales”.

De Felippe también dio la lista de concentrados y confirmó que “Grimi no está bien todavía; Oviedo tampoco”. Sí viajó Formica, que según el técnico “se está recuperando bien”.

�� ⚽️ Estos son los jugadores que hoy viajarán a Bs As para quedar concentrados en vistas del partido por @Copa_Argentina pic.twitter.com/S6pyfZAtNj — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 6 de septiembre de 2018

La Lepra iría con al menos dos cambios: entrarían Sills y Amoroso y saldrían Rivero y Fértoli. Algunos no descartan un cambio de arquero para darle minutos al hasta ahora suplente Alan Aguerre.

“Es una locura”

De Felippe también se refirió con preocupación a la balacera al negocio del secretario de Newell's, Juan José Concina: “Es una locura, dentro de lo que pueda razonar, creo que es algo que no puede suceder dentro de un club. Estamos con Juan, lo hemos llamado y lo apoyamos”, señaló.

También destacó que “a los jugadores les explicamos que esto no tiene nada que ver con el fútbol”.

“Uno trata de contener a los pibes, a que se concentren en jugar. Estas cosas que suceden se tienen que resolver en otro ámbito porque son de otro ámbito. Los jugadores de experiencia nos tienen que ayudar a eso”, cerró.