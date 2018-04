De Felippe: “Los detalles de siempre nos dejan sin nada”

Omar De Felippe cree que su Newell’s no jugó un mal partido y que se quedaron con las manos vacías por los “errores de siempre”. El DT señaló: “Hay que valorar el esfuerzo de los jugadores, pero también la falta de eficacia que tuvimos”.



“Jugamos un buen partido y los detalles de siempre, errores, nos dejan sin nada. Se han perdido muchos puntos por distracciones, por cerrar mal. Son cuestiones del fútbol. A veces te tocan en contra y otras, a favor. Son momentos en que te sale todo bien, y otros en los que los errores que tenés, acaban en gol”, declaró.



El conductor admitió que “sabíamos que si teníamos la capacidad de sacarles la pelota y hacerlos correr, iban a sufrir. Pasó eso, pero no pudimos finalizar las jugadas que tuvimos en goles. Nos cuesta la eficacia, resolver algunas situaciones y siempre el error que cometemos, es gol del rival”.



Acerca de la ausencia de Leal, comentó: “Él tiene fortaleza y finalización. Pero un equipo no gana ni pierde porque le falta un jugador. Si podemos suplirlo, iremos creciendo. No podemos quedarnos con lo que tenemos o no tenemos”.



“La idea con los cambios era ir hacia delante para ver si podíamos meter un gol. Pero seguimos con la misma tendencia. Hay que seguir trabajando”, cerró.



San Román, silbado



El lateral derecho leproso fue silbado por los hinchas de la Lepra al final del partido. El defensor se quedó hablando con la televisión y al caminar hasta el túnel, fue reprobado por la tribuna.



"Lo teníamos dominado, es una lástima perderlo con un gol así. Dejamos tres puntos que eran importantes", dijo, en relación al blooper que cometió junto a Fontanini en el único gol de la tarde.



Sobre esa jugada, comentó: "Le pega mordida el jugador de ellos, Fabricio estaba adelante y falló y yo no llego a reaccionar".



"Nos faltaron ideas, pero tuvimos situaciones para empatar. Hubiera sido lo más justo. Me voy con mucha bronca porque no era para perder", agregó.



También habló Figueroa