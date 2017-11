Diego Becker y Agustín Coscia, los “pollos” de Leo Fernández

Central ha iniciado una nueva etapa luego del ciclo de Paolo Montero y este domingo, a las 21.30 en el estadio Kempes de Córdoba, el técnico Leo Fernández y sus colaboradores empiezan a jugarse una importante oportunidad al frente del primer equipo canalla. Como no podía ser de otra forma por su identificación con las inferiores, el DT impulsará a varios juveniles en esta etapa. Diego Becker y Agustín Coscia son dos ejemplos de esto.

"Me toca entrar y quiero hacerlo de la mejor manera. Hay que jugar cuando te toca y estoy muy contento", declaró Coscia antes del viaje a Córdoba. Le tocará reemplazar a Marco Ruben, nada más y nada menos, que ni siquiera concentró por una sobrecarga muscular.

Sé que en mi puesto me exigen goles, el delantero vive de eso. Gracias a Dios se me viene dando y quiero hacerlos también en primera", indicó el goleador de la reserva y de la última Copa Santa Fe que conquistó el Canalla.

Becker, por su parte, comentó: "Mi función será de volante por izquierda. Me pidieron que cuando no tengamos la pelota, que me cierre a marcar con el interno y que cuando la tengamos, que juegue".

Diego también se apoya en Pablo, su hermano que también integra el plantel profesional de Central: "Hay que estar con tranquilidad. Lo hablaba con mi hermano y me pidió que este lo más tranquilo, que confíe en mi y haga lo que yo sé", dijo.

Leo Fernández tiene el equipo definido para arrancar su ciclo, que por lo menos durará cuatro partidos. Los once canallas serán: Ledesma; Ferrari, Tobio, Martínez, Parot; Camacho, Maxi González, Becker; Carrizo; Zampedri y Coscia.