Distinguirán a Gabriela Sabatini en el próximo Roland Garros

La ex tenista Gabriela Sabatini, considerada la mejor argentina de la historia entre las damas, será distinguida con el premio Philippe Chatrier, máximo galardón que concede la Federación Internacional de Tenis (ITF según sus siglas en inglés) durante la Cena de Campeones que se llevará a cabo en París el 4 de junio próximo, mientras se juega Roland Garros.



Sabatini, de 48 años y ex número tres del ranking mundial de la WTA, será distinguida con un premio que se concede desde 1996 a personas y organizaciones que realizaron "contribuciones significativas al tenis, tanto dentro como fuera de la cancha", explicó la ITF en un comunicado a los medios de prensa.



La tenista había ingresado al Salón de la Fama del Tenis Internacional en 2006 merced a una carrera brillante que tuvo como puntos más altos la obtención del US Open en 1990, los Masterrs de 1988 y 1994, y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 88'.



Gaby y su obra cumbre: el US Open 1990.





Sabatini dejó el tenis en 1996 luego de haber conquistado 27 títulos individuales y 14 de dobles.



"El Consejo de Administración de la ITF se complace en otorgar el máximo galardón de la ITF a Gabriela, una gran campeona e inspiradora modelo a seguir que ha aportado tanto al deporte a través de sus contribuciones a muchas organizaciones en beneficio de los jóvenes y aspirantes a tenistas de todo el mundo", expresó David Haggerty, el Presidente de la ITF, en el comunicado.