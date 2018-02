El Negro Zamora se recupera pero aún precisa ayuda económica

El ex jugador de Newell's, Julio Zamora, habló desde Bolivia luego de haber sufrido en noviembre dos infartos cerebrales y estar en un estado delicado de salud.

El Negro se mostró agradecido por todos los que colaboraron económicamente y en especial a los médicos de la clínica Aranjuez, pero mostró "mucha bronca" por la actitud del club Real Potosí, al que se encontraba dirigiendo al momento de ser intervenido.

"Desde que me pasó esto no me volvieron a pagar, a mí ni a los ayudantes que tengo, cuando el contrato era hasta que termine el campeonato", indicó Zamora a la hora de referirse a sus problemas económicos para afrontar los costos de las operaciones. Su hijo, Brian, contó que precisan reunir 20 mil dólares para pagar los gastos de la Clínica.

"Los doctores se portaron de maravillas y lo único que quiero es cumplirles", precisó y agregó que su visión es "muy corta" y que llevará un tiempo su recuperación.