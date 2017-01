El Sevilla de Sampaoli frenó al Real y puso la Liga al rojo vivo

En Sevilla actuaron los argentinos Nicolás Pareja, Luciano Vietto y el nacionalizado italiano Franco Vázquez, mientras que sus compatriotas Matías Kranevitter y Gabriel Mercado fueron suplentes, al tiempo que el bonaerense Joaquín Correa no fue convocado para este partido.

