El dato que asombró a la prensa brasileña en la presentación de Marco Ruben

Marco Ruben era presentado en conferencia de prensa como nuevo jugador de Atlético Paranaense. Los cronistas presentes tenían un dato y se lo tiraron al ex capitán de Central buscando una confirmación, y se quedaron asombrados cuando el delantero ratificó esa información.

La cuestión es que los periodistas brasileños no podían creer que Ruben había viajado en camioneta y no en avión desde Rosario hasta Curitiba, ciudades que están separadas por uno 1.700 kilómetros.

"Vi que eran 1.700 kilómetros y no me pareció una distancia muy grande, tenía que mudarme y traer muchas cosas, así que me pareció oportuno venir con mi camioneta con todo lo de la familia. Además, mi mujer viaja más tranquila con mis hijos, fue un lindo viaje, de muchas horas pero agradable", explicó Ruben.

Marco Ruben percorreu 1.700 quilômetros de carro para assinar com o Furacão: "Vim acompanhado do meu irmão, tomando um mate e desfrutando da paisagem".

Marco también confió que su hermano viajó con la familia: “Vinimos tomando mates, charlando y disfrutando del paisaje. Fue un viaje agradable”, contó Ruben ante la mirada sorprendida de los cronistas.

El delantero de 32 años que llega desde Central, ex River, Villarreal (España), Dínamo Kiev (Ucrania), Évian (Francia) y Tigres (México), agradeció el buen recibimiento diciendo: "Estoy feliz por comenzar una nueva etapa, además de ansioso para comenzar los entrenamientos y adaptarme lo más rápido posible".

Ruben será compañero de su compatriota Luis "Lucho" Gonzalez y al respecto expresó: Hablé con Lucho hace seis meses y ya me había dicho que era un buen equipo el Paranaense. Me habló de un club en crecimiento y ambicioso, de que Curitiba es agradable y segura. Me ayudo a tomar la decisión de venir".

Atlético Paranaense es el campeón de la pasada Copa Sudamericana -jugará ante River Plate, ganador de la Copa Libertadores, por la Recopa continental-, y Ruben añadió al respecto: "Es siempre especial jugar ante un equipo como River y más en una final. Tengo ese partido en la cabeza y tenemos que prepararnos de la mejor manera para ganar ese copa".