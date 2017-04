El equipo de Almeyda, campeón de México

Chivas de Guadalajara, dirigido por el entrenador argentino Matías Almeyda, se coronó campeón de la Copa de México tras vencer por 3-1 en la definición por penales a Morelia, luego de haber igualado sin goles al cabo de los 90 minutos. La final de la Copa se disputó en el estadio Omnlife de Zapopán (Jalisco) y en Morelia jugaron los argentinos Facundo Erpen (ex Instituto de Córdoba) y Gastón Lezcano (ex Colegiales y General Lamadrid). En declaraciones al canal Chivas TV, Almeyda, que ya ganó en México el título de la Supercopa MX 2016, señaló: "Estoy muy feliz, el grupo entiende que todos los partidos que jugamos son importantes, supieron aprovechar su chance cuando la tuvieron". Chivas ocupa el tercer lugar de la tabla en la Liga mexicana, a un punto del líder Toluca, y está muy cerca de clasificarse a los playoffs por el título. Los Monarcas del Morelia, en cambio, están peleando por mantenerse en la primera división y necesitan sumar en los tres partidos ligueros restantes para lograr la permanencia.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo