El plantel de Newell's no arranca la pretemporada por una deuda

La tranquilidad deportiva que reinaba en el Parque se alteró por motivos económicos, porque el plantel de Newell's decidió no iniciar la pretemporada hasta tanto la dirigencia no haga efectiva la promesa de pago de los cuatro meses de sueldo que les adeudan.



Pasadas las 8 de la mañana, el secretario José Menchón explicó en Radiópolis (Radio 2)que a las 9 se iba a presentar en Bella Vista con una promesa que, a las luces de la determinación tomada por el plantel, no conformó.

"Los muchachos y nosotros tenemos toda la predisposición para destrabar el tema. Iremos con una promesa para mañana, que estamos haciendo la gestión para poder cumplir. Somos optimistas porque hemos tirado líneas para poder resolverlo", había señalado el dirigente.

Según Menchón, la promesa era "pagarles la mitad del total de lo que les debemos. Históricamente se les vienen debiendo dos meses y ahora les pagaríamos otros dos meses que les debemos".



Sobre el por qué de esta dilación en el pago, Menchón la vinculó a la negativa del gobierno a dar la última partida del Fútbol para Todos: "El gobierno nacional no afloja en el aporte último que tiene que hacer, por lo que la situación se agrava día a día. Casi todos los clubes de la AFA esán como nosotros, el problema es general".

El plantel aceptó volver a reunirse mañana con la dirigencia y escuchar una nueva propuesta. Pero por ahora, los cortos y las pecheras esperarán en el vestuario del predio Bella Vista.